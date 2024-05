Primarul Viziteu, întrebat despre „mafia USR”, la Realitatea TV: „E posibil să fiu și eu trimis în judecată”

Primarul Bacăului a fost invitat la emisiunea Ancăi Alexandrescu, la Realitatea TV. Stanciu-Viziteu a primit mai multe întrebări incomode din partea moderatoarei, la care a răspuns dând vina mereu pe „greaua moștenire” sau pe adversarii politici, lucru remarcat chiar de realizatoarea emisiunii. Mai mult, Viziteu a dezinformat în mai multe rânduri pe parcursul emisiunii.

Printre altele, Viziteu a recunoscut că este aproape de a fi trimis în judecată într-un dosar DNA.

A.A. – Este sau nu este o mafie USR?

L.D.S.V – Nu este așa ceva. Au existat membri USR…

A.A. – Dar cum e cu penalii în funcție, domnule primar? Că asta a fost principalul dumneavoastră stindard. O aveți pe doamna Clotilde Armand trimisă în judecată, pe domnul Vlad Voiculescu…

L.D.S.V. – E posibil să fiu și eu trimis în judecată…

A.A. – Aveți multe dosare

L.D.S.V. – Probabil!

[…]

A.A. – La câte anchete ale procurorilor ați fost supus de când ați fost primar?

L.D.S.V. – Cred că am fost chemat de două trei ori, toate în calitate de martor, în diverse aspecte. Este prima oară când am și eu calitate care mi se comunică. (suspect în cadrul dosarului „apartamentul”, n.r.)

Dezinformări în „dosarul apartamentul”

În emisiune, primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu a fost întrebat despre dosarul în care este suspect, cel legat de repartizarea unei locuințe de serviciu unei membre USR cu domiciliul în Bacău. Primarul a catalogat drept „o mizerie” modul în care presa a prezentat cazul, în ciuda faptului că „mizeria” s-a transformat într-un dosar DNA în care se așteaptă trimiterea în judecată a edilului.

Mai mult, Viziteu a susținut că este fals faptul că repartizarea locuinței trebuia aprobată în Consiliul Local, fapt care este contrazis atât de lege, cât și de procurorii care pe acest lucru și-au bazat ancheta. De fapt, apartamentele au fost date prin hotărâri de Consiliu Local către Teatrul Bacovia, Poliția Locală sau CSM Bacău.

„Vorbim de o angajată a Primăriei. Mai are câțiva ani până să se pensioneze. Mi-au venit colegii, șefii ierarhici și mi-au spus că are o problemă. Am spus, bun, ajutați-o dacă are o problemă. Peste două săptămâni au venit iarăși că are o problemă gravă, nu mai are unde să locuiască. Ce s-a întâmplat? Doamna a divorțat pentru că avea un soț violent. Și după ce a divorțat a lăsat-o și pe drumuri. Directorul ei care se ocupa de Patrimoniu a întrebat. Avem locuințe de serviciu pentru angajații care nu au unde locui, sunteți de-acord să îi alocăm o astfel de locuință? Am zis, bine, dați-i locuința! Asta s-a întâmplat acum 2 ani de zile, acum o lună două, brusc apare o plângere și un dosar penal peste noapte că nu ar fi trebuit directorul și cu mine să îi alocăm acel apartament, trebuia să întrebăm consiliul. Lucru care este fals. Există apartamente, locuințe de serviciu în administrarea Teatrului Bacovia, Clubului Sportiv și toate sunt alocate angajaților prin dispozițiile directorilor”