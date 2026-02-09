Primarul Viziteu, reacție la peste 2 ore de la producerea avariei: „Nu sunt motive de îngrijorare!”

La mai bine de două ore de la anunțul CRAB privind producerea avariei la conducta de apă care alimentează muncipiul Bacău, primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu dă asigurări că nu sunt motive de îngrijorare.
„La acest moment vă pot spune că locatia avariei este identificată. Conducta este în curs de golire și săpăturile vor începe în curând. Peste 2-3 ore vom ști de la operator detalii despre durata remedierii. Rezerva de apă funcționează și pompează la parametri normali, deci nu sunt motive de îngrijorare la acest moment”, a notat, pe Facebook, primarul Bacăului.
Comentarii
Bacauan cu suflet mare a zis
Sigur, merge de rupe rezerva, mai putin in zona Energiei unde nu-i presiune de obicei, cu atat mai putin cand e avarie. Credeam ca rezerva deserveste toti fraierii, dar ghinion, si de aceasta data s-a modernizat dupa ureche. Dar sa ne bucuram, pe Facebook situatia arata, ca de obicei, foarte bine. Noi prosti ca nu traim doar in realitatea virtuala a domnului edil.
SEPTEP a zis
Să-i scrieți,să îl sunați și s-ai urati “cele” bune.
Cc a zis
Rezerva de apa functioneaza ca de obicei , adica NU !
Slab a zis
In zona URA, Narcisa e apa la presiune f. Slaba
Bilic a zis
De la ora 17 cică program normal. Nicio picătura pe mioritei la pttr.
Protestaru' a zis
La ora 17 si 30 de minute nu e apa pe Tipografilor. Cand ne dati si noua apa? Cum sa nu ma ingrijorez?