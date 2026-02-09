Primarul Viziteu, reacție la peste 2 ore de la producerea avariei: „Nu sunt motive de îngrijorare!”

La mai bine de două ore de la anunțul CRAB privind producerea avariei la conducta de apă care alimentează muncipiul Bacău, primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu dă asigurări că nu sunt motive de îngrijorare.

Foto arhivă

„La acest moment vă pot spune că locatia avariei este identificată. Conducta este în curs de golire și săpăturile vor începe în curând. Peste 2-3 ore vom ști de la operator detalii despre durata remedierii. Rezerva de apă funcționează și pompează la parametri normali, deci nu sunt motive de îngrijorare la acest moment”, a notat, pe Facebook, primarul Bacăului.