Primele imagini cu noua arhitectură a hotelului din Italia cumpărat de frații Pavăl, fondatorii Dedeman

Frații Adrian și Dragoș Pavăl au cumpărat în 2023 Grand Hotel din Gardone, de pe malul lacului Garda din Italia. Împreună cu Apex Alliance, hotelul va fi modernizat și redeschis în 2027, scrie Economica.net.

Pavăl Holding, deținut de frații Adrian și Dragoș Pavăl, proprietarii Dedeman, au cumpărat hotelul din Italia în 2023, când au anunțat și investiții de 45 de milioane de euro în renovare și modernizare.

Lucrările de renovare vor fi demarate anul viitor, iar deschiderea este preconizată pentru 2027.

Apex Alliance Hotel Management va opera acest hotel care va purta numele: Grand Hotel Gardone Lake Garda, LXR Hotels & Resorts, parte din grupul Hilton.

„Primirea hotelului Grand Hotel Gardone Lake Garda în colecția LXR Hotels & Resorts marchează un moment definitoriu pentru noi, debutul în Italia, plasat într-un simbol al Belle Époque, unde spiritul și decorul surprind esența LXR”, spune Feisal Jaffer, global head, LXR Hotels & Resorts.

Galerie foto: Imagini interioare – Grand Hotel din Gardone

Noul design al hotelului a fost creat de biroul de arhitectură DE. Tales din Milano, Italia. Conceptul reînnoit include o intrare restaurată, un nou pavilion cu piscină interioară cu vedere la lac și interioare revitalizate, modelate de lumină, ritm și armonie.