Programul casieriilor RAJA în perioada sărbătorilor Pascale

RAJA S.A. aduce la cunoștință abonaților din întreaga arie de operare că în intervalul 10 – 13 aprilie 2026, casieriile și compartimentele care desfășoară activități de lucru cu publicul vor fi închise.

Pentru efectuarea plăților, abonații pot folosi serviciile online, precum contul de client RAJA (accesibil pe pagina web www.rajac.ro sau prin aplicația de mobil), virament bancar sau direct debit. Clienții care nu au acces la soluțiile de plată la distanță pot achita facturile la punctele de plată PayPoint, Westaco și în incinta magazinelor „La doi Pași”.

În perioada sărbătorilor de Paște, activitatea structurilor RAJA S.A. care asigură continuitatea serviciilor de alimentare cu apă și de preluare/tratare a apelor uzate se desfășoară fără întrerupere.

Pentru eventuale disfuncționalități survenite la nivelul infrastructurii de apă și canalizare, abonații societății pot apela numărul de telefon al Dispeceratului – 0241/924, tasta 3, accesibil 24 de ore din 24. Echipele de intervenție sunt pregătite să acţioneze cu promptitudine pentru remedierea în timp util a tuturor avariilor sau a problemelor apărute în sistem, astfel încât utilizatorii serviciilor noastre să poată beneficia de acestea la parametri optimi.

Programul normal de lucru cu publicul va fi reluat de marți – 14 aprilie 2026.