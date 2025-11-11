Proiect pentru completarea legii drepturilor persoanelor cu handicap. Adrian Popa: „Ca părinte de copil cu nevoi speciale știu câtă birocrație e în spatele unui dosar”

În calitate de membru al Comisiei pentru Sănătate din Parlamentul României, deputatul Adrian Popa (PSD Bacău) a avizat ieri un Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
Modificările propuse aduc mai multă umanitate și simplitate în relația dintre oameni și instituții: comisiile de evaluare vor avea obligația de a identifica toate beneficiile, scutirile și ajutoarele la care are dreptul fiecare persoană cu handicap și de a trimite direct documentația către instituțiile competente, astfel încât părinții și persoanele afectate să nu mai fie nevoiți să alerge dintr-o parte în alta.
Pentru mine, acest proiect are și o valoare personală.
Sunt părinte al unui copil cu nevoi speciale și știu câtă birocrație, câtă luptă și câtă așteptare se ascund în spatele fiecărui dosar, fiecărui drum, fiecărui răspuns întârziat.
De aceea, cred cu tărie că prin modificarile aduse legii statul va deveni un sprijin, nu povară.
Important e tocmai acest pas concret făcut în direcția corectă.– deputatul Adrian Popa
Comentarii
Ionut a zis
Bravo, Adi Popa! Un om cu suflet mare!