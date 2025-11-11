Proiect pentru completarea legii drepturilor persoanelor cu handicap. Adrian Popa: „Ca părinte de copil cu nevoi speciale știu câtă birocrație e în spatele unui dosar”

În calitate de membru al Comisiei pentru Sănătate din Parlamentul României, deputatul Adrian Popa (PSD Bacău) a avizat ieri un Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Modificările propuse aduc mai multă umanitate și simplitate în relația dintre oameni și instituții: comisiile de evaluare vor avea obligația de a identifica toate beneficiile, scutirile și ajutoarele la care are dreptul fiecare persoană cu handicap și de a trimite direct documentația către instituțiile competente, astfel încât părinții și persoanele afectate să nu mai fie nevoiți să alerge dintr-o parte în alta.