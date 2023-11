Protest spontan la DSP Bacău! Angajații Direcției de Sănătate acuză inechități în sistemul de salarizare

Angajații DSP Bacău au oprit lucrul astăzi în jurul orei 12.00 și au protestat spontan în fața instituției în legătură cu inechitățile din sistemul de salarizare. Aceștia vor să beneficieze de aceleași drepturi ca și colegii lor de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate.

​”Astăzi ne declarăm solidari cu toți colegii din instituțiile DSP din țară, care au ales această formă de protest spontan. Manifestarea vine dupa ani de nedreptăți, discriminări și inechități salariale, care au culminat cu adoptarea unei Ordonanțe de urgență privind salarizarea angajaților din CAS-uri și DSP-uri. Amendamentul prin care DSP-urile să beneficieze de aceleași drepturi salariale nu a fost votat. Acest fapt va duce la inechități majore salariale pe termen lung între salariații celor două instituții, în situația în care prin Legea 250/2016 fuseseră rezolvate inechitățile.

​Specificăm faptul că din 2018 angajații din DSP-uri au ramas cu aceeași salarizare până în prezent.

​Considerăm o mare discriminare și umilință în același timp faptul ca aceste institutii sunt desconsiderate, mai ales in situatia in care tocmai au traversat o pandemie fara precedent in activitatea noastra, perioada in care au avut un rol esential in gestionarea, coordonarea si participarea la actiuni majore pentru sanatatea populatiei.

​Importanta acestor institutii s-a reflectat cu atat mai mult in coordonarea tuturor unitatilor sanitare (spitale), servicii de asistenta sociala, medici de familie, aeroport, servicii de ambulanta si toate institutiile implicate in situatii majore de urgenta.

​Suntem dezamagiti de profunda nerecunoastere rolului DSP-urilor, care actioneaza in toate cazurile de calamitati, epidemii, catastrofe si alte situatii deosebite, cat si nerecunoasterea eforturilor supraomenesti depuse in pandemie. De altfel, rolul insemnat se reflecta in toate activitatile de zi cu zi, care conduc la mentinerea sanatatii publice la nivel national si o buna functionare a sistemului de sanatate, a unitatilor sanitare.

​Dorim ca printr-o salarizare echitabila, decenta sa fie mentinuti profesionistii in aceste institutii”, precizează angajații DSP Bacău într-un comunicat de presă. Astfel de acțiuni au avut loc și la alte DSP-uri din țară.