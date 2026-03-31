PSD analizează ieșirea de la guvernare. Declarațiile lui Sorin Grindeanu la Bacău

Președintele Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat luni, la Bacău, că formațiunea politică analizează viitorul în cadrul coaliției de guvernare, în urma unei serii de consultări interne desfășurate la nivel regional. Potrivit liderului social-democrat, actuala formulă de guvernare nu mai beneficiază de susținere în interiorul partidului, fiind luate în calcul mai multe scenarii, inclusiv trecerea în opoziție.

Grindeanu a prezentat trei variante discutate în cadrul întâlnirii cu liderii din regiunea Moldova. „Primul este cel de a rămâne aşa cum suntem acum, al doilea, care comportă şi alte trei sub-scenarii, înseamnă să rămânem în actuala coaliţie, dar să existe o reconfigurare, iar al treilea este trecerea în opoziţie. Nu există alte variante”, a afirmat acesta.

Liderul PSD a subliniat că, în urma discuțiilor din partid, nu există susținere pentru menținerea actualei formule de guvernare, în special în condițiile în care funcția de premier este ocupată de Ilie Bolojan. Totodată, Grindeanu a precizat că există o deschidere pentru continuarea unei coaliții pro-europene, însă în alte condiții.

„Nimeni nu susţine să rămânem cum suntem acum. Nu am auzit pe cineva care să spună că trebuie să continuăm în aceeaşi formă. Toată lumea îşi doreşte să continuăm într-o coaliţie pro-europeană, dar nu în aceşti parametri”, a explicat liderul social-democrat.

În discursul său, Grindeanu a invocat și situația economică, pe care o consideră îngrijorătoare. Acesta a menționat creșterea inflației, concedierile din sectorul privat și scăderea producției industriale drept semnale negative pentru economia României.

„Vedem o inflaţie de aproape 10%, peste 55.000 de oameni disponibilizaţi în ultimele luni și o scădere de 16% a producţiei industriale. În același timp, puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut cu 25%”, a declarat Grindeanu.

Decizia finală privind direcția politică a PSD urmează să fie luată în urma unui vot intern programat pentru data de 20 aprilie. La acest scrutin sunt așteptați să participe aproximativ 5.000 de membri ai partidului.