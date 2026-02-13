PSD Bacău își asumă deciziile din Consiliul Județean și Consiliul Local și acuză întârzieri nepermise în proiecte majore

Organizația Județeană a PSD Bacău anunță o schimbare de abordare în ceea ce privește activitatea aleșilor social-democrați din administrația locală, după o decizie adoptată cu unanimitate de voturi în Biroul Permanent Județean, reunit joi, 12 februarie.

Potrivit comunicatului transmis de PSD, înaintea fiecărei ședințe a Consiliul Județean Bacău și a Consiliul Local al Municipiului Bacău, toate proiectele și inițiativele aflate pe ordinea de zi vor fi analizate în cadrul unor ședințe de BPJ extins. Scopul acestor întâlniri este stabilirea unei conduite politice unitare, asumate și obligatorii pentru consilierii PSD, după o evaluare a oportunității și impactului fiecărei propuneri.

Social-democrații susțin că decizia pornește de la ideea că forurile deliberative locale reprezintă expresia voinței politice a cetățenilor, iar proiectele supuse votului trebuie analizate nu doar formal, ci și din perspectiva efectelor comunitare, administrative, financiare, juridice și sociale. Conducerea PSD Bacău consideră că lărgirea cadrului politic de dezbatere va duce la creșterea transparenței decizionale, la consolidarea rolului partidului în administrația publică locală și la îmbunătățirea calității actului administrativ.

Analiza proiectelor va fi realizată în colaborare cu organizațiile județeană și municipală ale partidului, precum și cu grupurile de consilieri și specialiști ai PSD Bacău.

În același comunicat, organizația județeană lansează un atac dur la adresa unor funcționari din cadrul Consiliului Județean, acuzați de o atitudine obstrucționistă. PSD reclamă blocarea unor proiecte considerate vitale pentru dezvoltarea comunităților locale, prin invocarea unor „chichițe birocratice”, și oferă ca exemplu întârzierea nejustificată a emiterii autorizației de construire pentru extinderea rețelei de gaze în comunele Pâncești, Corbasca și Tătărăști, un proiect în valoare de aproximativ 22 de milioane de euro, aflat în risc major de a pierde finanțarea.

„Funcționarii care nu înțeleg că menirea lor este să rezolve problemele administrative, nu să creeze altele, condamnând comunitățile la subdezvoltare, vor avea în PSD un adversar de neclintit”, se arată în mesajul transmis de organizația județeană.