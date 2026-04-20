PSD retrage sprijinul politic lui Bolojan. Eurodeputatul Benea: „Țara merge într-o direcție profund greşită!

Eurodeputatul Dragoș Benea, președintele organizației județene a Partidul Social Democrat (PSD) Bacău, a reacționat public după votul intern organizat la nivel național în partid, în urma căruia social-democrații au decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan.
Consultarea internă, la care au participat mii de membri PSD din întreaga țară, a avut un rezultat covârșitor: 97,7% dintre votanți s-au pronunțat pentru retragerea sprijinului politic. În acest context, Benea a transmis un mesaj dur la adresa șefului Guvernului, pe care îl acuză de promovarea unor politici de austeritate și de lipsa dialogului cu partenerii politici și societatea.
„Premierul tăierilor, concedierilor, austerității și al lipsei dialogului nu putea pretinde clemență de la PSD”, afirmă liderul social-democrat, susținând că măsurile adoptate de Executiv „au lovit direct în categoriile defavorizate și persoanele vulnerabile”.
În opinia sa, PSD, având o pondere semnificativă în coaliția de guvernare, și-a asumat „statutul de playmaker” în decizia de îndepărtare a lui Ilie Bolojan de la conducerea Guvernului. Benea invocă un „reflex autocratic” și „o lipsă de cultură a compromisului”, pe care le consideră responsabile pentru blocajul politic actual. „România nu stă într-un singur om”, subliniază acesta.
De asemenea, liderul PSD Bacău critică în termeni duri politicile economice ale Guvernului, acuzând că acestea au dus țara „de la creștere economică la recesiune” într-un timp scurt. Printre măsurile contestate se numără concedierile din administrația locală, reducerea unor beneficii sociale, tăierile din educație și creșterea taxelor locale.
Referendumul intern este descris de Benea drept „un exercițiu democratic de largă consultare”, care reflectă atât voința membrilor de partid, cât și nemulțumirea unei părți importante a populației. Potrivit acestuia, „vocea PSD s-a făcut auzită”, iar partidul are datoria de a schimba direcția politică și de a propune o guvernare orientată spre creșterea calității vieții.
Ce a spus eurodeputatul Dragoș Benea?
Declarația integrală a eurodeputatului Dragoș Benea:
Premierul tăierilor, concedierilor, austerității şi al lipsei dialogului nu putea pretinde clemență de la PSD, după ce sarabanda măsurilor promovate prin angajarea răspunderii Guvernului a lovit direct în categoriile defavorizate şi persoanele vulnerabile. „Întâmplător”, chiar baza electorală şi rațiunea de a fi a PSD.
Cu aproape 50% pondere în arcul guvernamental, PSD şi-a asumat cu îndreptățire statutul de playmaker al îndepărtării lui Bolojan de la Palatul Victoria pentru că nu putem sacrifica țara şi milioane de români pentru un om cu un pronunțat reflex autocratic şi o lipsă crasă de cultură a compromisului care au dus coaliția şi țara în impas politic. România nu stă într-un singur om!
PSD nu putea rămâne captiv & complice într-o guvernare de dreapta al cărei premier a preluat țara pe creştere economică şi a îngropat-o, în niciun an, în recesiune, sărăcie şi umilință, convins că e singurul care are întotdeauna dreptate: a concedia în masă din administrația locală, a tăia bani de la mame şi salariile profesorilor, a tăia bursele elevilor şi studenților, a buzunări persoanele cu dizabilități sau a impune creşterea aberantă a taxele locale NU ESTE REFORMĂ!
Referendumul intern din PSD, un exercițiu democratic de largă consultare a bazei partidului, irită opozanții noştri care nu doar că sunt alergici la democrație şi dialog, ci pretind să le cerem voie să avem propria opinie sau un cuvânt de spus din postura de cel mai important partid din România şi din coaliție!
Vocea PSD s-a făcut auzită azi cu putere şi, prin ea, s-a auzit vocea celor mulți, direct loviți de austeritatea lui Bolojan şi care spun, în proporție covârşitoare (80%), că țara merge într-o direcție profund greşită: datoria noastră, a social-democraților, este să schimbăm urgent direcția şi să oferim românilor o bună guvernare, la capătul căreia să creştem calitatea vieții oamenilor şi să facem uitat, odată pentru totdeauna, coşmarul bolojenist!
Comentarii
Robert a zis
Da, merge intr-o directie gresita de cand PSD.
Era timpul sa se schimbe ceva.
Iar rahatul de azi e ultima dovada pentru ultimul chior care credea ca se poate pune baza vreodata in ceva ce spune sau semneaza un psdist: nada, nullus, nimic!
Cuvantul e vant, semnatura desarta, doar dorinta de a cheltui banii altora e reala!
Cu cate bugete ati avut la dispozitie in ultimii 30 ani puteati face din Ro o gradina a Europei, dar ati prefereat sa va faceti amantlacuri, vile si cumetrii pe banii statului.
Da-i functia unui psd-ist jos si ramane o nulitate. Neangajabil. Inutil.
#AprindetiLumina si la Bacau!