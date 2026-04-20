PSD retrage sprijinul politic lui Bolojan. Eurodeputatul Benea: „Țara merge într-o direcție profund greşită!

Eurodeputatul Dragoș Benea, președintele organizației județene a Partidul Social Democrat (PSD) Bacău, a reacționat public după votul intern organizat la nivel național în partid, în urma căruia social-democrații au decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan.

Consultarea internă, la care au participat mii de membri PSD din întreaga țară, a avut un rezultat covârșitor: 97,7% dintre votanți s-au pronunțat pentru retragerea sprijinului politic. În acest context, Benea a transmis un mesaj dur la adresa șefului Guvernului, pe care îl acuză de promovarea unor politici de austeritate și de lipsa dialogului cu partenerii politici și societatea.

„Premierul tăierilor, concedierilor, austerității și al lipsei dialogului nu putea pretinde clemență de la PSD”, afirmă liderul social-democrat, susținând că măsurile adoptate de Executiv „au lovit direct în categoriile defavorizate și persoanele vulnerabile”.

În opinia sa, PSD, având o pondere semnificativă în coaliția de guvernare, și-a asumat „statutul de playmaker” în decizia de îndepărtare a lui Ilie Bolojan de la conducerea Guvernului. Benea invocă un „reflex autocratic” și „o lipsă de cultură a compromisului”, pe care le consideră responsabile pentru blocajul politic actual. „România nu stă într-un singur om”, subliniază acesta.

De asemenea, liderul PSD Bacău critică în termeni duri politicile economice ale Guvernului, acuzând că acestea au dus țara „de la creștere economică la recesiune” într-un timp scurt. Printre măsurile contestate se numără concedierile din administrația locală, reducerea unor beneficii sociale, tăierile din educație și creșterea taxelor locale.

Referendumul intern este descris de Benea drept „un exercițiu democratic de largă consultare”, care reflectă atât voința membrilor de partid, cât și nemulțumirea unei părți importante a populației. Potrivit acestuia, „vocea PSD s-a făcut auzită”, iar partidul are datoria de a schimba direcția politică și de a propune o guvernare orientată spre creșterea calității vieții.

Ce a spus eurodeputatul Dragoș Benea?

Declarația integrală a eurodeputatului Dragoș Benea: