RECHIZITORIU: Schema de achiziții supraevaluate de la Spitalul TBC Bacău. „Lotul” de funcționari și afaceriști, trimis în judecată de DNA Bacau

Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie, șeful achizițiilor și mai mulți oameni de afaceri sunt acuzați că au pus la punct o rețea care a transformat spitalul într-o sursă de profit personal, prin achiziții trucate, prețuri umflate artificial și firme nou-înființate care au devenit peste noapte „furnizori preferați”. Site-ul stiripesurse.ro a publicat rechizitoriul prin care DNA Bacău a trimis în judecată gruparea, pentru un prejudiciu de peste un milion de lei. Detalii AICI.

DNA – Serviciul Teritorial Bacău a trimis în judecată, în stare de libertate, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, Mădălin-Nicolae Pârâianu, responsabilul de achiziții Doru-Ion Pralea, precum și administratori ai firmelor Orion Mob, Raldia Distrib și Proton Impex 2000, pentru presupuse achiziții supraevaluate. Despre dosar, Ziarul de Bacău a scris AICI. Este vorba despre aceleași firme din dosarul de la Căminul de Bătrâni, reprezentate de Vlad Ilie, soțul Dianei Ilie, șefă în Primăria Bacău la acea dată. Practic, aceeași „schemă” de la Căminul de Bătrâni a fost aplicată și la Spitalul de Pneumoftiziologie, instituție aflată tot sub tutela Primăriei Bacău.

Rechizitoriul procurorilor Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău descrie, în detaliu, o schemă sistematică de fraudare a bugetului public derulată la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău, în intervalul mai 2022 – ianuarie 2023. Procurorii susțin că managerul unității medicale, Mădălin-Nicolae Pârâianu, ar fi orchestrat achiziții „aranjate”, prin care fondurile au fost direcționate către firme agreate, la prețuri artificial umflate. Prejudiciul total calculat de anchetatori se ridică la 1.093.730 lei.

În dosar sunt trimiși în judecată managerul spitalului, responsabilul cu achizițiile, administratorii a trei firme, precum și societățile implicate. Anchetatorii nu vorbesc despre simple nereguli, ci despre „o înțelegere frauduloasă anterioară” menită să producă foloase materiale necuvenite.

În centrul anchetei se află Mădălin-Nicolae Pârâianu, manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău la momentul faptelor, acuzat de patru infracțiuni de abuz în serviciu, comise în perioada mai 2022 – ianuarie 2023.

Aparatul radiologic: licitație croită pentru un singur ofertant

Cea mai mare parte din prejudiciu provine din achiziția unui aparat radiologic mobil în valoare de 593.810 lei.

Rechizitoriul arată că documentația tehnică n-a fost concepută de personalul spitalului, ci primită direct de la firma care urma să câștige. „Caracteristicile tehnice ale echipamentului au fost comunicate anterior declanșării procedurii și introduse ulterior în documentația de atribuire, creând un avantaj evident unui ofertant.”

Cu alte cuvinte, competiția ar fi fost simulată. În mod inexplicabil pentru anchetatori, o ofertă cu aproape 200.000 lei mai mică a fost respinsă pe motive birocratice. „Oferta declarată câștigătoare nu era cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, iar eliminarea concurentului a fost nejustificată.”

Imediat după încasarea contractului, o parte semnificativă din bani a fost transferată către o altă firmă administrată de aceeași persoană. „Suma de 131.486,5 lei a fost virată fără existența unor servicii reale prestate, reprezentând un circuit artificial al fondurilor publice.”

Anchetatorii susțin că mecanismul era destinat fragmentării profitului și mascării folosului necuvenit.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bacău, fiind menținute măsurile asigurătorii instituite asupra unor bunuri ale inculpaților. Inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă.

Rechizitoriul întocmit de DNA Bacău:

