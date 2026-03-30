Record absolut la Colegiul Vrănceanu: un elev de clasa a IX-a s-a calificat la 5 olimpiade naționale

Performanță excepțională pentru un elev din Bacău. Un licean de la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” a reușit o calificare rar întâlnită în competițiile școlare, ajungând la nu mai puțin de cinci etape naționale ale olimpiadelor și concursurilor de profil din acest an.

Este vorba despre Luca Vartolomei, elev în clasa a IX-a, care a obținut locul I la etapele județene și și-a asigurat participarea la fazele naționale ale unor competiții de top: Olimpiada de Matematică, Olimpiada de Informatică, Olimpiada Națională de Inteligență Artificială, Olimpiada Națională de Informatică Aplicată ACADNET și Competiția Națională de Inteligență Artificială – ROAI.

Performanța este cu atât mai remarcabilă cu cât calificarea la o singură etapă națională este considerată, în mod obișnuit, o realizare deosebită. În cazul lui Luca, vorbim despre cinci discipline diferite, toate din zona de excelență, ceea ce indică nu doar talent, ci și o capacitate de muncă și o disciplină ieșite din comun.

Reprezentanții colegiului au transmis că rezultatul elevului „este o dovadă de talent pur și o capacitate de muncă extraordinară”, subliniind că astfel de performanțe confirmă nivelul ridicat al învățământului din unitatea de elită băcăuană.

Luca Vartolomei urmează să participe, în perioada martie – mai, la un adevărat maraton al competițiilor naționale, unde va reprezenta Bacăul la unele dintre cele mai importante olimpiade școlare din România.