Restricții de apă în Dărmănești, Moinești și Comănești pe 26 mai, după o avarie la conducta de aducțiune

Locuitorii din Dărmănești, Moinești și unele cartiere ale orașului Comănești vor rămâne fără apă sau vor avea program restricționat de furnizare marți, 26 mai, între orele 08:00 și 16:00, din cauza unei defecțiuni apărute la conducta de aducțiune Dărmănești – Comănești – Stația de Repompare Vermești.

Furnizarea apei va fi reluată treptat, iar operatorul avertizează că pot apărea probleme de turbiditate la repornirea rețelei. Redăm comunicatul CRAB:

Urmare a unei defectiuni aparute pe conducta de aductiune a apei potabile Darmanesti – Comanesti – Statie Repompare Vermesti, in zona Valea Malului, din orasul Darmanesti, va informam ca, in data de 26.05.2025, intre orele 08:00 – 16:00, se va intrerupe alimentarea cu apa a aductiunii. De aceasta oprire vor fi afectati consumatorii: orasul Darmanesti, municipiul Moinesti, Apa Serv Trotus SA pentru orasul Comanesti (cartierele Vermesti si Podina). Intreruperea furnizarii apei potabile pe tronsonul Darmanesti – Comanesti va genera restrictionarea alimentarii cu apa pe perioada derularii lucrarilor, furnizarea apei potabile urmand a se face, in functie de stocurile de apa acumulate, dupa urmatorul program: În municipiul Moinești: pentru locuitorii din municipiul Moinesti, furnizarea apei potabile se va face in intervalul orar 08:00 -10:00;

pentru consumatorii alimentati direct din conducta de aductiune (cartierele Hangani, Vasiesti si strazile Lunca, Plopilor, Progresului si Dr. Bagdasar) furnizarea apei potabile este sistata incepand cu ora 08:00 pana la reluarea serviciului. În orașul Darmănești, furnizarea apei potabile este sistata incepand cu ora 08:00 pana la reluarea serviciului. Reluarea furnizarii apei potabile, la parametri normali de debit si presiune, catre utilizatori, se va face treptat, pe masura umplerii conductei. Este posibil ca, la reluarea programului de furnizare a apei, in anumite zone ale acestor localitati sa apara fenomenul de turbiditate (apa murdara). comunicat CRAB