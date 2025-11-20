Schimbare la Declarația Unică: Formularul 212 va fi precompletat cu informații extrase din bazele de date ANAF

ANAF a pregătit Declarația Unică (formularul 212) precompletată, care va fi utilizată din 2026 pentru declararea veniturilor aferente anului 2025, cu termen de depunere până la 25 mai 2026, scrie profit.ro.

Sursa foto: profit.ro

Declarația Unică trebuie depusă de către persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, investiții, activități agricole, silvicultură și piscicultură.

Fiscul va extrage date din alte declarații fiscale depuse de contribuabil, de plătitori de venituri cu reținere la sursă, din evidența contractelor de închiriere, dar va folosi și informații de la alte autorități, conform informațiilor Profit.ro.

Contribuabilului i se vor pune la dispoziție date pe baza cărora ANAF a precompletat formularul 212. Persoanele cărora ANAF le generează Declarație Unică precompletată, dar nu au obligația depunerii, nu trebuie să depună formularul primit de la Fisc. De asemenea, nu este exonerată de la depunerea Declarației Unice o persoană care nu a primit formularul precompletat, dacă a avut, potrivit legii, venituri pentru care datorează către stat impozite și contribuții.

Guvernul a decis în 2024 ca, începând cu veniturile aferente anului 2025, ANAF să transmită contribuabilului Declarația Unică precompletată cu datele privind veniturile realizate și impozitul pe venit datorat, baza de calcul al contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și cuantumul contribuțiilor datorate, pentru anul de realizare a venitului, conform informațiilor disponibile în bazele de date.

Fiscul va pune la dispoziție declarațiile precompletate cel târziu începând cu data de 31 martie inclusiv a anului următor celui de raportare. Termenul pentru depunerea de către contribuabil a formularului la ANAF este 25 mai.

Declarația unică precompletată se pune la dispozitia contribuabililor în format electronic, prin preluarea automată a datelor în formularul 212, la momentul accesării acestuia prin intermediul serviciului “Spațiul privat virtual” (SPV) sau în format letric, la sediul organului fiscal competent, la solicitarea contribuabilor care nu sunt înrolați în SPV.

Persoanele fizice verifică datele precompletate și depun declarația completată în conformitate cu situația fiscală personală, la organul fiscal competent, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de raportare.

