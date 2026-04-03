Șef din Poliția Bacău, în arest la domiciliu! DNA l-a prins în flagrant când lua șpagă de la un administrator de firmă

Un ofițer de rang înalt din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău a fost plasat în arest la domiciliu, după ce procurorii anticorupție l-au acuzat că ar fi primit mită în timpul unui control. Este vorba despre Rujan Răzvan, comisar-șef de poliție și șef al Biroului de Investigare a Criminalității din Mediul de Afaceri din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al IPJ Bacău.

Potrivit DNA – Serviciul Teritorial Bacău, la data de 2 aprilie 2026 procurorii au sesizat Tribunalul Bacău cu propunerea de luare a măsurii arestului la domiciliu față de inculpat, iar instanța a admis solicitarea și a dispus măsura pentru 30 de zile.

Anterior, anchetatorii dispuseseră punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a lui Rujan Răzvan, începând din 1 aprilie 2026, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.

Conform ordonanței procurorilor, în contextul unor activități de control organizate la nivelul IPJ Bacău, ofițerul ar fi efectuat, pe 1 aprilie, o verificare privind respectarea legislației în materie silvică la punctul de lucru al unei societăți comerciale. În legătură cu acest control, spun procurorii, comisarul-șef ar fi primit de la administratorul firmei suma de 1.000 de lei.

Anchetatorii susțin că fapta a fost constatată în flagrant, împrejurare în care au intervenit și au început demersurile procedurale împotriva polițistului.

DNA subliniază că punerea în mișcare a acțiunii penale este doar o etapă a procesului penal, menită să creeze cadrul necesar administrării probelor, fără a înfrânge în vreun fel prezumția de nevinovăție.