Semaforizarea „inteligentă” de la URA, modificată, pentru „fluidizarea traficului”. Primăria anunță și refacerea șanțului rămas după lucrări

Primăria Bacău anunță că a modificat timpii de semaforizare în intersecția URA, în urma analizelor de trafic și la recomandarea Poliției Rutiere. Potrivit administrației locale, schimbările au ca scop fluidizarea circulației și reducerea timpilor de așteptare pentru șoferi.

Noile setări prevăd ca, pentru direcțiile înainte și la stânga, semnalul verde al semaforului să se aprindă simultan. Reprezentanții Primăriei susțin că această reconfigurare optimizează traversarea intersecției și contribuie la descongestionarea traficului.

Autoritățile locale precizează că vor monitoriza în continuare efectele modificărilor și că vor interveni cu noi ajustări, dacă va fi necesar, pentru îmbunătățirea fluenței și siguranței circulației.

În același anunț, Primăria Bacău face referire și la șanțul rămas în zonă în urma lucrărilor. Potrivit instituției, constructorul responsabil a obținut toate avizele necesare, iar refacerea acestuia urmează să înceapă în perioada următoare.