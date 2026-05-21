Senat festiv la Universitatea „Vasile Alecsandri”: 65 de ani de învățământ superior de stat la Bacău și 50 de ani de învățământ tehnic superior băcăuan

Miercuri, 20 mai 2026, ora 11:00, în Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, a avut loc ședința de Senat festiv, care a marcat Aniversarea a 65 de ani de învățământ superior de stat la Bacău și 50 de ani de învățământ tehnic superior băcăuan.

Ședința a fost condusă de Prof.univ.dr. Elena NECHITA, Vice-Președinte al Senatului Universitar, care a deschis manifestarea:

„Această aniversare reprezintă o ocazie pentru a privi înapoi, pentru a evalua drumul parcurs și pentru a recunoaște contribuția valoroasă a celor care au construit zi după zi, an după an, reputația și valoarea acestei universități. Când privim în jur, vedem nu doar personal academic cu realizări importante în diverse domenii, ci o comunitate a Universității. Desigur, este şi un moment în care privim înainte, cu încredere şi cu speranţa că toate realizările de până acum vor sta la baza succeselor viitoare, astfel încât Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău să îşi împlinească misiunea”.

Cu această ocazie, în baza legislației în vigoare, Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău a conferit titlul onorific de Profesor emerit, pentru excelenţă în activitatea didactică, ştiinţifică şi contribuţia remarcabilă la dezvoltarea şi consolidarea prestigiului învăţământului superior de stat băcăuan pentru 8 cadre didactice: Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin NEDEFF, Prof.univ.dr.ing.habil. Carol SCHNAKOVSZKY, Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA, Prof.univ.dr.chim.habil. Denisa-Ileana NISTOR, Prof.univ.dr. Adrian-Valentin COTÎRLEȚ, Prof.univ.dr.ing. Gheorghe STAN, Prof.univ.dr.ing.habil. Gheorghe LIVINȚI și Prof.univ.dr. Vasile SPIRIDON.

De asemenea, în semn de înaltă apreciere pentru activitatea didactică şi ştiinţifică desfăşurată la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Senatul Universitar a acordat diplomă jubiliară pentru 15 de cadre didactice: Prof.univ.dr. Elena BONTA, Prof.univ.dr. Tatiana DOBRESCU, Prof.univ.dr.ing. Liliana TOPLICEANU, Conf.univ.dr. Roxana MIRONESCU, Prof.univ.dr. Ovidiu-Leonard TURCU, Prof.univ.dr. Mihai DEJU, Conf.univ.dr. Costel CEOCEA, Prof.univ. dr. Silviu ȘALGAU, Prof.univ.dr.ing. Luminița BIBIRE, Prof.univ.dr.ing. Aneta HAZI, Prof.univ.dr. Eugenia HARJA, Prof.univ.dr.ing. Adrian-Stelian GHENADI, Prof.univ.dr.ing. Gheorghe HAZI, Prof.univ.dr.ing. Dan ROTAR și Lector univ.dr. Mariana TÎRNĂUCEANU.

Comisia care a analizat dosarele a fost formată din: Președinte: Prof. univ. dr. Elena NECHITA – Vice-Președinte Senat Universitar, Membrii: Prof. univ. dr. chim. habil. Adriana-Luminița FÎNARU – Director Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD); Prof. univ. dr. habil. Bogdan-Constantin RAȚĂ – Prorector; Prof. univ. dr. habil. Veronica-Loredana BALAN – Director Școlii de Studii Doctorale (ȘSD) și Prof. univ. dr. ing. habil. Bogdan- Alexandru CHIRIȚĂ – Prodecan.

„Sărbătorim tot anul 2026, aniversarea a 65 de ani de învățământ superior de stat la Bacău și 50 de ani de învățământ tehnic superior băcăuan. Este o săptămână plină de manifestări jubiliare, științifice, culturale și sportive prin care marcăm activitatea universității. Suntem o universitate regională și deservim în zona centrală a Moldovei. Cu aproximativ 6500 de studenți și 150 de cadre didactice reușim să livrăm absolvenți de foarte bună calitate. Avem colaborări cu peste 140 de universități din întreaga lume și suntem recunoscuți la nivel național și internațional pentru activitatea didactică și științifică pe care o desfășurăm. Urez Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău mulți ani de activitate și realizări științifice remarcabile”, a precizat Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin NEDEFF, Președintele Senatului Universitar.

„Țin să felicit Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru aniversarea celor 65 de ani de activitate în învățământul superior de stat. Mulțumim colegilor care și-au adus contribuția la dezvoltarea universității și studenților care aleg să își continue studiile alături de noi. La ceas aniversar urez Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău Vivat, Crescat, Floreat!”, a declarat Prof.univ.dr.ing.habil. Carol SCHNAKOVSZKY, Rectorul Universității.