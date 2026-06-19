Sentință! Chimcomplex să plătească aproape 200.000 de euro familiilor victimelor crimei de la Onești

Curtea de Apel Bacău a decis ca societatea Chimcomplex SA Borzești să achite despăgubiri morale familiilor celor doi muncitori uciși în tragedia care a șocat România în martie 2021. Potrivit cotidianul.ro, valoarea totală a daunelor stabilite de instanță se ridică la aproximativ 184.000 de euro, în echivalent lei la data plății.

Silviu Iștoan și Dan Pătatu, victimile crimei de la Onești

Potrivit minutei pronunțate pe 18 iunie 2026, judecătorii Curții de Apel Bacău au admis apelul formulat în dosarul civil privind despăgubirile solicitate de rudele victimelor și au schimbat în totalitate sentința anterioară. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 30 de zile.

Decizie favorabilă familiilor victimelor

După pronunțarea soluției, avocatul Adrian Cuculis, care reprezintă familiile celor doi muncitori, a anunțat că decizia a fost obținută după rejudecarea cauzei dispusă de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Potrivit acestuia, Chimcomplex SA a fost obligată la plata despăgubirilor morale în calitate de angajator. Avocatul a susținut, de asemenea, că cei doi muncitori se aflau în apartamentul din Onești în baza unei dispoziții a angajatorului, aspect care ar fi avut relevanță în analiza instanței.

Totodată, reprezentantul familiilor victimelor a arătat că Gheorghe Moroșan și soția sa, deși condamnați definitiv în dosarul penal, nu ar fi avut posibilitatea financiară de a acoperi despăgubirile stabilite de instanță.

Motivarea urmează să fie publicată

În prezent, motivarea completă a hotărârii Curții de Apel Bacău nu a fost redactată și publicată. Prin urmare, argumentele juridice care au stat la baza obligării Chimcomplex SA la plata daunelor morale vor putea fi analizate după comunicarea deciziei motivate.

Tragedia care a șocat România

Cazul a avut loc în martie 2021, când Gheorghe Moroșan a sechestrat doi muncitori aflați într-un apartament din municipiul Onești. După mai multe ore de negocieri cu poliția, cei doi au fost uciși.

În urma procesului penal, Gheorghe Moroșan a fost condamnat definitiv la 30 de ani de închisoare, iar soția sa a primit o pedeapsă de 12 ani de detenție.