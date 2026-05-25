Sentință în dosarul de amenințare și distrugere de la DGASPC: 8 ani și 4 luni închisoare, pentru fostul lider de sindicat care a incendiat 10 mașini

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google

Curtea de Apel Bacău a pronunțat decizia definitivă în dosarul lui Dumitru Laurențiu Isvoranu, fost lider de sindicat la DGASPC Bacău, condamnat la 8 ani și 4 luni de închisoare cu executare pentru incendierea a zece autoturisme și pentru amenințări violente transmise conducerii instituției.

FOTO: Dumitru Laurențiu Isvoranu, fost lider de sindicat la DGASPC Bacău

Instanța a menținut, în mare parte, sentința pronunțată în februarie 2025 de Judecătoria Buhuși, modificând doar cuantumul daunelor morale acordate victimelor, notează bacau.net.

Potrivit anchetatorilor, Dumitru Laurențiu Isvoranu a fost găsit vinovat pentru incendierea mai multor autoturisme și pentru transmiterea unor amenințări grave către conducerea DGASPC Bacău, fapte care au creat un puternic sentiment de teamă în rândul persoanelor vizate.

În același dosar, Mariana Isvoranu, soția sindicalistului, acuzată de complicitate la ultraj pentru procurarea cartelelor telefonice folosite la transmiterea amenințărilor, a rămas cu pedeapsa de 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare, sub supraveghere.

Decizia Curții de Apel Bacău este definitivă.

Cum s-au petrecut faptele?

Într-o primă etapă, pe 2 septembrie 2022, Isvoranu a incendiat mașina de serviciu a directorului Cristian Codreanu. Două săptămâni mai târziu, liderul de sindicat a incendiat opt autoturisme care se aflau în parcul auto al DGASPC Bacău. Focul s-a extins și la o a noua, toate transformate în scrum. Nici după incendiul din noaptea de 15/16 septembrie, liderul de sindicat nu a fost identificat.

Profitând de acest lucru, a continuat acțiunile de intimidare a directorului Cristian Codreanu. Potrivit anchetatorilor, Isvoranu îi trimitea mesaje de amenințare de diferite cartele, cumpărate de soția liderului de sindicat. Mesajele de amenințare, trimise după incendierea mașinilor erau de o violență extremă și îl vizau atât pe directorul DGAPSC Bacău, cât și membrii familiei acestuia.

„Ori demisia, ori înmormântare”

FOTO: Cristian Codreanu, fostul director al DGASPC, victimă a amenințărilor

„Ai timp până luni să îți dai demisia. Dacă nu, te rezolvăm. Ai două fete, pe care vrei să o înmormântezi? Aia mare sau aia mică. Alege tu. Ori demisia, ori înmormântare. Trebuie să pleci. Noi nu glumim. Ai grijă când pornești mașina”, a fost unul din mesajele trimise de liderul de sindicat pe 29 septembrie 2022.

Zilele următoare, directorul DGASPC Bacău a primit noi mesaj pe alte numere de telefon: „Bă tâmpitule ai timp pînă luni la ora 12 să îți dai demisia. După ora 12 va începe măcelul. Am identificat-o pe fiica ta cea, mare știm unde e. Gândește-te bine demisia ori înmormântare. După fica ta urmează tu sa fii măcelărit, tâmpitule care nu gândești. Te crezi puternic, vom vedea”.

Într-unul dintre mesajele de amenințare, liderul de sindicat îi solicita să părăsească nu doar instituția, ci și județul, potrivit stenogramelor depuse la dosar: ”Pleacă de unde ai venit. Vei fi măcelărit. Ai văzut ca nu glumim.#### nu pleci, una dintre fete va suferi. Ai termen pana luni la 12. Nu am vrut victime dar vad ca ne forțezi. Ești curajos, dar noi te vom mutila. Începem cu fetele. Cum suferim noi pentru copii noștri, vei suferi și tu. Mai bine pentru tine sa pleci și te lăsăm în pace”.

Liderul de sindicat nu s-a limitat doar la amenințarea directorului DGASPC, ci a trimis mesaje similare și președintelui Consiliului Județean Bacău, de la acea vreme, Valentin Ivancea. În mesajele trimise, Isvoranu îi solicita să îl demită de urgență pe directorul DGAPSC și să stopeze restructurările: „Am amplasat bomba. Nu e glumă. Chiar dacă aveți pază tot am ajuns la voi. Urmează să o declanșez. Îți sugerez să îl demiți cât mai repede”.

La fel ca și în cazul lui Codreanu, liderul de sindicat îl amenința pe președintele CJ Bacău că va avea de suferit atât el, cât și familia sa, în cazul în care nu se va conforma mesajelor.