Șofer băut, prins pe E85, a încercat să mituiască polițiștii cu 500 de lei

Un bărbat de 51 de ani a fost depistat de polițiștii rutieri din Bacău în timp ce conducea sub influența alcoolului pe DN2-E85, în localitatea Nicolae Bălcescu. Șoferul a încercat să le ofere agenților 500 de lei pentru a evita sancțiunile, însă a fost refuzat și s-a ales cu dosar penal.

Un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Bacău a oprit pentru control, pe 4 mai, în jurul orei 13.00, un ansamblu de vehicule format dintr-o autoutilitară și o semiremorcă, care circula pe DN 2 – E85, în interiorul localității Nicolae Bălcescu.

La volan se afla un bărbat în vârstă de 51 de ani. În urma testării cu aparatul etilotest, polițiștii au constatat o concentrație de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În timpul verificărilor, șoferul le-a oferit agenților de poliție suma de 500 de lei, sugerându-le să nu aplice măsurile legale. Polițiștii au refuzat banii și au sesizat Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Bacău.

Ulterior, bărbatul a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii exacte a alcoolemiei. Întreaga intervenție a fost înregistrată cu bodycam-ul din dotarea polițiștilor.

Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului, iar cercetările continuă și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită.

Oamenii legii reamintesc că oferirea de bani sau alte foloase pentru a influența atribuțiile de serviciu ale unui funcționar public constituie infracțiune, indiferent dacă mita este acceptată sau nu.