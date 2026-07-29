Ziarul de Bacău

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Șofer cu alcoolemie uriașă, prins de polițiști în Roșiori. Avea 1,81 mg/l alcool pur în aerul expirat

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Un bărbat în vârstă de 45 de ani este cercetat penal după ce a fost depistat de polițiști conducând sub influența alcoolului, în comuna Roșiori. Aparatul etilotest a indicat o concentrație de 1,81 mg/l alcool pur în aerul expirat, una dintre cele mai ridicate valori întâlnite în trafic.

Incidentul a avut loc luni, 28 iulie, în jurul orei 20:30, când o patrulă din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Traian a oprit pentru control un autoturism condus de bărbat.

În urma verificărilor, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o alcoolemie de 1,81 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus ulterior la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

O astfel de concentrație a alcoolului în aerul expirat indică o stare avansată de intoxicație alcoolică și reprezintă un pericol major pentru siguranța traficului rutier.

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