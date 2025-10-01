Spitalul din Buhuși, un exemplu de schimbare în bine atât pentru medici, cât și pentru pacienți

Mai puțini medici români aleg să plece din țară – este concluzia celui mai recent raport al Organizației Mondiale a Sănătății. Numărul lor a scăzut cu 70%, în ultimul deceniu, potrivit stirileprotv.ro. Experții pun schimbarea pe seama salariilor mai mari, dar și a condițiilor mai bune de lucru. Spitalul din Buhuși este un exemplu în acest sens.

Spitalul din Buhuși, județul Bacău, a fost la un pas să intre în colaps. Fără condiții, fără aparatură și cu puțini medici – unii aproape de pensionare – nu mai era deloc atractiv pentru posibilii angajați. Dar lucrurile s-au schimbat, spun reprezentanții.

Constantin Poiană, manager spital Buhuşi: „Investiţiile în aparatură, echipamente, infrastructură, dacă toate proiectele vor fi finalizate, vor ajunge la peste 70 de milioane de euro”.

Acum, aici lucrează 81 de medici – adică unul la trei paturi. Atât ei, cât și pacienții, se declară mulțumiți.

Reporter: Cum putem exprima diferenţa între ce a fost şi ce e acum?

Dr. Irina Onofrei, medic specialist anatomie patologică: „Prin şocul de pe faţa pacienţilor, pacienţi care s-au adresat spitalului înainte de 2019 şi pacienţi care vin acum. Unii plecaţi în afară care când vin în spital nu mai recunosc spitalul”.

Marius Scântei, medic specialist boli infecţioase: „După perioada detaşării m-am transferat aici şi sunt foarte mulţumit de decizia pe care am luat-o”.

Pacientă: „Nu se compară, amabilitatea în primul rând. Jumătatea din starea de sănătate ţi-o dau oamenii. Este spectaculos ceea ce se întâmplă şi se vede de la an la an”.