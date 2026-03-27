Ziarul de Bacău

Ești aici: Acasă / Actualitate / Surpriza din cosmos! Cum a ajuns un crater de pe Marte să fie denumit după localitatea Oituz, din județul Bacău

Surpriza din cosmos! Cum a ajuns un crater de pe Marte să fie denumit după localitatea Oituz, din județul Bacău

Lasă un comentariu

Un nume din județul Bacău a ajuns… pe Marte. Un crater de pe planeta roșie poartă numele „Oituz”, după localitatea din județ, o recunoaștere simbolică venită din partea comunității științifice internaționale.

Informația a fost făcută publică de astronomul Adrian Șonka, care a explicat că denumirea craterului a fost propusă în 2018 de cercetătorul Radu Dan Căpitan, de la The University of Western Ontario. Propunerea a fost ulterior aprobată de Uniunea Astronomică Internațională, instituția care stabilește oficial nomenclatura corpurilor cerești.

Craterul Oituz nu impresionează prin dimensiuni – are aproximativ 15 kilometri în diametru – însă este important prin poziționarea sa, aflându-se în apropierea unei foste albii de râu de pe Marte, cunoscută sub numele de Mawrth Vallis, o zonă intens studiată de cercetători pentru urmele de apă din trecutul planetei.

Pentru a înțelege mai bine proporțiile, specialiștii compară craterul cu o „groapă” de 15 kilometri, aflată pe o planetă de aproximativ două ori mai mică decât Pământul, unde există peste 79.000 de cratere cu diametrul mai mare de 3 kilometri. Poziționarea sa pe Marte ar fi similară, ca referință, cu locul ocupat de Hawaii pe globul terestru.

Dincolo de datele științifice, povestea are și o notă simbolică: numele unei localități din Bacău este acum „scris” pe harta altei planete. Iar, în glumă, astronomii se întreabă dacă, într-un viitor în care omenirea va coloniza Marte, cineva li se va adresa locuitorilor din acea zonă cu apelativul „Dragi oituzeni”.

Reader Interactions

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *