Surpriza din cosmos! Cum a ajuns un crater de pe Marte să fie denumit după localitatea Oituz, din județul Bacău

Un nume din județul Bacău a ajuns… pe Marte. Un crater de pe planeta roșie poartă numele „Oituz”, după localitatea din județ, o recunoaștere simbolică venită din partea comunității științifice internaționale.

Informația a fost făcută publică de astronomul Adrian Șonka, care a explicat că denumirea craterului a fost propusă în 2018 de cercetătorul Radu Dan Căpitan, de la The University of Western Ontario. Propunerea a fost ulterior aprobată de Uniunea Astronomică Internațională, instituția care stabilește oficial nomenclatura corpurilor cerești.

Craterul Oituz nu impresionează prin dimensiuni – are aproximativ 15 kilometri în diametru – însă este important prin poziționarea sa, aflându-se în apropierea unei foste albii de râu de pe Marte, cunoscută sub numele de Mawrth Vallis, o zonă intens studiată de cercetători pentru urmele de apă din trecutul planetei.

Pentru a înțelege mai bine proporțiile, specialiștii compară craterul cu o „groapă” de 15 kilometri, aflată pe o planetă de aproximativ două ori mai mică decât Pământul, unde există peste 79.000 de cratere cu diametrul mai mare de 3 kilometri. Poziționarea sa pe Marte ar fi similară, ca referință, cu locul ocupat de Hawaii pe globul terestru.

Dincolo de datele științifice, povestea are și o notă simbolică: numele unei localități din Bacău este acum „scris” pe harta altei planete. Iar, în glumă, astronomii se întreabă dacă, într-un viitor în care omenirea va coloniza Marte, cineva li se va adresa locuitorilor din acea zonă cu apelativul „Dragi oituzeni”.