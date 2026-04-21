TACTIC ENERGY S.R.L. – ANUNȚ DE MEDIU

SC Tactic Energy S.R.L., în calitate de titular de proiect, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Construire centrală electrică pe gaz, racord la utilități, racord la sistemul energetic național, organizare de șantier, zonă administrativă și împrejmuire” propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Onești, strada Fântânele, nr. 18, județul Bacău. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul ANMAP-D.J.M. Bacău din Municipiul Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vinerea între orele 8-14 și la sediul reprezentantului titularului de proiect – SC TACTIC ENERGY S.R.L., din Municipiul Onești, str. Fântânele, nr. 16.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul ANMAP-D.J.M. Bacău, str. Oituz, nr.23.