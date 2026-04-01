Tânăr din Racova, reținut după ce a fost prins băut la volan, fără permis, în Buhuși

Un tânăr de 22 de ani, din comuna Racova, a fost reținut de polițiști după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului și fără a deține permis de conducere.

Potrivit Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, incidentul a avut loc în data de 31 martie, când o patrulă din cadrul Poliției orașului Buhuși a oprit în trafic un autoturism, folosind semnalele acustice și luminoase.

La volan se afla tânărul, care, în urma testării cu aparatul etilotest, a indicat o alcoolemie de 1,29 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus ulterior la spital pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a constatat că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Pe baza probelor administrate în cauză, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, fiind introdus în arestul IPJ Bacău.

Cercetările continuă în acest caz, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului și conducere fără permis.