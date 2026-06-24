Tânăr reținut de polițiștii Secției 1 Poliție Bacău după ce ar fi provocat scandal la domiciliu

Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Bacău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, au documentat și probat activitatea infracțională a unui tânăr de 28 de ani, din localitate, bănuit de comiterea infracțiunii de violență în familie.

La data de 17 iunie a.c., în timp ce se afla la domiciliu împreună cu concubina sa, în vârstă de 24 de ani, acesta ar fi provocat scandal și ar fi agresat-o.

După administrarea probatoriului, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.

Astăzi, acesta a fost prezentat instanței de judecată care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.