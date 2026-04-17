Tânăr reținut după ce a condus băut și a lovit o mașină parcată regulamentar, în Slănic Moldova

Un tânăr de 20 de ani a fost reținut de polițiștii din Slănic Moldova, pentru 24 de ore, pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.

Din verificările efectuate, a reieșit că tânărul a condus un autoturism pe strada Nicolae Bălcescu din Slănic Moldova și a acroșat un autovehicul parcat regulamentar în afara părții carosabile. Din impact au rezultat doar pagube materiale.

În urma testării cu aparatul etilotest, conducătorul auto avea o alcoolemie de 1,32 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul sub influența alcoolului.