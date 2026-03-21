Tânărul care a provocat accidentul cu victime de pe strada Călugăreni a fost arestat preventiv

Tânărul de 33 de ani care a provocat, miercuri dimineață, accidentul de pe strada Călugăreni din municipiul Bacău, a fost arestat preventiv.

Potrivit IPJ Bacău, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore de către polițiștii Biroului Rutier Bacău și ulterior a fost prezentat instanței care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

În accidentul petrecut miercuri dimineață, au fost implicate două autoturisme și rănite trei persoane: cei doi conducători auto și o pasageră. Șoferul vinovat de producerea evenimentului rutier nu are permis de conducere și încerca să scape de polițiști, după ce nu a acordat prioritate de trecere în intersecția cu sens giratoriu (vezi detalii AICI).