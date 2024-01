Țeapă de la eMag! Un băcăuan a găsit goală cutia de la Easybox, iar acum nu-i mai răspunde nimeni la sesizări

Un băcăuan reclamă faptul că a luat țeapă de la eMag, iar acum nu îi mai răspunde nimeni la sesizări. Acesta susține că a rămas și fără produsul comandat și fără banii plătiți, urmând să facă sesizare la Poliție pentru că reprezentanții retailerului nu vor să îi răspundă la sesizări.

Mihai a comandat un produs de la eMag, fiind înștiințat că trebuie să meargă la Easybox pe 9 ianuarie pentru a-l ridica. După ce a achitat contravaloarea produsului, iar cutia de la easybox s-a deschis, a observat că nu se află niciun colet înăuntru.

„Am sunat la Sameday, firma care se ocupă de easybox și mi-au transmis că vor verifica și vor trimite coletul prin curier, cerându-mi adresa. După aceea nu am mai auzit nimic de la ei. I-am mai sunat după 3 zile și mi-au zis că fac verificări”, a povestit păgubitul.

foto – cutia de la easybox era goală

Între timp, Mihai a încercat să ia legătura cu eMag, pentru a-și recupera banii, însă fără succes. „Au scos posibilitatea de a-i suna sau trimite email. Există un chat online, însă situația mea nu există în meniuri. Am luat legătura pe messenger, unde înainte îți răspundeau operatorii însă nici aici nu am primit un răspuns de 6 zile. Voi face plângere la Poliție, nu am altă alternativă”, ne-a mai transmis clientul țepuit.

Clienți nemulțumiți de lipsa posibilității de a contacta eMag

Problema lipsei de comunicare a eMag-ului este reclamată de foarte mulți clienți chiar pe pagina de Facebook a retailerului. Iată câteva dintre comentariile clienților nemulțumiți: