Tehnologie robotică revoluționară pentru protezarea ortopedică, la Spitalul Județean Bacău

Spitalul Județean de Urgență Bacău introduce tehnologii de ultimă generație în practica medicală. Astăzi, în cadrul Secției Ortopedie și Traumatologie, a fost prezentat și adus în probe un robot ortopedic avansat destinat intervențiilor de protezare pentru genunchi, șold și umăr. Un proiect care are un potențial transformator pentru medicina ortopedică din județul Bacău, potrivit comunicatului SJU Bacău.

Implementarea și evaluarea unui asemenea proiect inovator nu ar fi fost posibilă fără implicarea activă și viziunea echipei medicale din cadrul Secției de Ortopedie. Un rol important îl are dr. Radu Panfil, medic șef al secției, alături de echipa de medici coordonată de acesta, care prin profesionalism, dedicare și deschidere către inovație contribuie constant la dezvoltarea serviciilor medicale oferite pacienților. Preocuparea permanentă pentru perfecționare și pentru integrarea tehnologiilor moderne reprezintă unul dintre pilonii progresului acestei specialități în cadrul SJU Bacău.

Tehnologia robotică în ortopedie redefinește standardele intervențiilor chirurgicale. Sistemele asistate robotic oferă o precizie superioară în planificarea și realizarea operațiilor de protezare, permițând personalizarea intervenției pentru fiecare pacient. Această abordare poate conduce la o poziționare mai exactă a implanturilor, reducerea traumatismelor tisulare, recuperare mai rapidă și rezultate funcționale îmbunătățite pe termen lung.

Proiectul aflat în fază de evaluare și testare la SJU Bacău deschide perspective importante pentru dezvoltarea serviciilor ortopedice la standarde comparabile cu marile centre medicale europene. Introducerea unei astfel de tehnologii ar reprezenta nu doar o investiție în echipamente, ci și o investiție directă în siguranța pacientului și performanța echipei medicale.

Secția Ortopedie și Traumatologie a SJU Bacău demonstrează încă o dată preocuparea permanentă pentru inovație, performanță și adaptarea la noile direcții ale medicinei moderne. Prin astfel de inițiative, spitalul își consolidează rolul de centru medical regional orientat spre excelență și către nevoile reale ale pacienților.

sursa: comunicat de presă