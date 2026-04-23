Tensiuni la vârful județului: 65 de localități, în pragul unei noi crize a deșeurilor!

De la 2 mai 2026, nu mai puțin de 65 de localități ale județului Bacău riscă să rămână cu deșeurile neridicate, din cauză că ADIS a eșuat în contractarea unei firme de salubritate care să presteze acest serviciu după această dată. Consiliul Județean, care conduce ADIS, a încercat, ieri, să smulgă de la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) declanșarea „stării de alertă”, însă singura decizie a fost un plan de măsuri pe termen foarte scurt, pentru rezolvarea temporară a problemei. Ședința CJSU a fost tensionată, cu replici din partea președintei Cristina Breahnă Pravăț (PSD), prefectului Andreea Negru (USR) și a subprefectului Valentin Ivancea (PSD).

În 2010, aproape toate primăriile din județul Bacău, la care s-a adăugat Consiliul Județean, au înființat ADIS (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare), ca autoritate tutelară a serviciului de salubritate. Finanțarea europeană accesată a permis dezvoltarea Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor (SIMD), care a fost implementat cu mare greutate, dar și cu crize succesive cauzate în principal de neadaptarea conducerilor primăriilor la rigorile sistemului. După mai bine de 16 ani, chiar ADIS a eșuat în continuarea asigurării serviciului, la nivelul a 65 de localități.

Unde vine criza?

Compania Romprest Service SA face salubrizare în 65 de localități ale județului, membre ale ADIS, pe baza unui contract câștigat în 2015 și derulat din ianuarie 2016. Cele 65 de UAT-uri sunt municipiile Onești și Moinești, orașul Dărmănești și 62 de comune: Agăș, Ardeoani, Asău, Balcani, Bârsănești, Berești Tazlău, Berzunți, Blăgești, Bogdănești, Brusturoasa, Buciumi, Căiuți, Cașin, Colonești, Corbasca, Coțofănești, Dealu Morii, Dămienești, Dofteana, Filipeni, Găiceana, Ghimeș-Făget, Glăvănești, Gura Văii, Huruiești, Izvorul Berheciului, Lipova, Livezi, Mănăstirea Cașin, Măgirești, Motoșeni, Negri, Odobești, Oituz, Oncești, Orbeni, Palanca, Pâncești, Parava, Pârgărești, Parincea, Pîrjol, Plopana, Podu Turcului, Poduri, Răchitoasa, Roșiori, Sănduleni, Sascut, Scorțeni, Secuieni, Solont, Ștefan cel Mare, Stănișești, Strugari, Tătărăști, Târgu Trotuș, Ungureni, Urechești, Valea Seacă, Vultureni, Zemeș.

150 de tone de deșeuri pot rămâne zilnic necolectate

În medie, din cele 65 de localități se colectează zilnic circa 150 de tone de deșeuri. După 2 mai, gunoaiele ar putea să rămână în ghene și pe lângă acestea, pentru că expiră definitiv contractul cu Romprest, iar ADIS nu a găsit încă o soluție, deși a avut la dispoziție mai mulți ani. Practic, ADIS a amânat lansarea unei noi licitații, dar a eșuat și în contractarea unui nou prestator, prin așa numita procedură a „negocierii fără publicare”, la care nu s-a prezentat niciun ofertant. Merită menționat și faptul că ADIS are o conducere nouă, iar fostul director executiv a demisionat intempestiv.

Consiliul Județean Bacău invocă dificultățile ADIS

ADIS este condus de un Consiliu Director, în fruntea căruia se află, prin reprezentant ales de AGA, o reprezentantă a Consiliului Județean Bacău. În funcție din toamna anului 2024, președinta CJ, Cristina Breahnă Pravăț, a avertizat public în urmă cu 2 zile asupra unui „risc major privind gestionarea deșeurilor în județ”. Președinta CJ a semnalat situația oficial, printr-o adresă transmisă către Instituția Prefectului, în care este evidențiat impactul potențial asupra sănătății publice, mediului și ordinii publice.

Pe Facebook, Cristina Breahnă-Pravăț a subliniat că, pe parcursul anului 2025, „Consiliul Județean a susținut constant accelerarea procedurilor de achiziție pentru serviciile de salubrizare”. Întârzierile ar fi fost cauzate de „dificultăți întâmpinate de executivul ADIS în elaborarea documentației necesare, în conformitate cu legislația în vigoare”.

Tensiuni în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență

Iminenta criză a deșeurilor a fost discutată în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Subprefectul Valentin Ivancea, care a gestionat cu succes probleme similare în trecut, a precizat încă de la început că eșecul ADIS în desemnarea unui nou operator nu este o chestiune de urgență și nu se poate pune problema declarării stării de alertă, așa cum și-ar fi dorit conducerea ADIS și a Consiliului Județean Bacău. Miza declarării stării de alertă ar fi că s-ar fi putut face o achiziție publică a serviciului de salubrizare printr-o procedură sumară, nesupusă rigorilor legislației din domeniu.

„Nu suntem într-o situație de urgență, ci într-o situație potențial de urgență, așa cum o definește legea”, a spus subprefectul Ivancea. „Avem posibilitatea să declanșăm o stare de alertă, dacă există un risc real actual sau imediat. Acum, trebuie să declanșăm stare de alertă!”, a replicat președinta Breahnă Pravăț. „Declanșarea stării de alertă se face dacă situația are un caracter imprevizibil și nu se datorează unei autorități. De asemenea, starea de alertă trebuie declanșată mai întâi de un număr semnificativ de localități”, a răspuns subprefectul. El a precizat că doar ministrul de Interne poate aproba o stare de alertă, pe baza unui raport al „grupului de suport tehnic” din cadrul CJSU. „Îmi cer scuze că vă contrazic, dar nici nu pot lăsa lucrurile la mijloc”, a adăugat Ivancea.

A intervenit și prefecta Andreea Negru: „Nu putem declara stare de alertă înainte de data efectivă a expirării contractului cu firma de salubrizare. Deci noi chiar dacă am lua acum o hotărâre – care oricum nu cred că ar fi semnată de ministrul de Interne – mai devreme de 2 mai 2026, nu putem declara stare de alertă la nivel de județ, pentru că avem încă un contract în derulare”.

Concluzia CJSU a fost că ADIS trebuie să rezolve problema achiziției serviciului de salubritate până la 1 mai 2026, iar operatorul contractat prin procedura „negocierii fără publicare” să presteze serviciul până la desemnarea prin licitație a unui nou operator, pentru o perioadă de 8 ani.

Vom reveni.