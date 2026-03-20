Testare HPV gratuită pentru prevenirea cancerului de col uterin, la SJU Bacău. Se pot înscrie și femeile neasigurate medicale

Spitalul Județean de Urgență Bacău introduce testarea HPV gratuită, pentru prevenirea cancerului de col uterin, începând cu data de 23 martie 2026, adresată femeilor cu vârste cuprinse între 30 și 65 de ani.

Cancerul de col uterin reprezintă una dintre principalele cauze de mortalitate în rândul femeilor din România, în condițiile în care peste 95% dintre cazuri sunt determinate de infecția cu virusul papiloma uman (HPV). Boala poate fi prevenită și tratată eficient dacă este depistată în stadii incipiente, prin programe de screening.

În cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău, pacientele asigurate pot beneficia de consultații ginecologice în Ambulatoriul de specialitate, în baza unui bilet de trimitere de la medicul de familie, urmate de programarea pentru testarea HPV gratuită, în funcție de indicația medicală.

Programările pentru pacientele asigurate se realizează telefonic la numărul +40 (748) 231 529, de luni până vineri, în intervalul orar 12:00 – 15:00.

De asemenea, pacientele neasigurate au acces la testare HPV gratuită cu sprijinul Asociației Pentru Viață Bacău, putând face programare direct la medicul ginecolog la același număr de telefon, în intervalul 12:00 – 17:00, de luni până vineri.

Testarea HPV permite depistarea precoce a infecției cu virusul responsabil de apariția cancerului de col uterin, înainte de dezvoltarea leziunilor precanceroase sau maligne. Rezultatele sunt disponibile în termen de 10–14 zile, iar pacientele beneficiază de recomandări medicale pentru conduita ulterioară.

„Prin implementarea acestui program, Spitalul Județean de Urgență Bacău contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei Globale de Eliminare a Cancerului de Col Uterin, promovând prevenția și accesul echitabil la servicii medicale” a declarat ec. Ion-Marius Savin, managerul SJU Bacău.

Totodată, instituția încurajează vaccinarea anti-HPV, disponibilă gratuit pentru tinerii cu vârste între 11 și 26 de ani și compensată pentru alte categorii de vârstă, ca măsură esențială de prevenție.