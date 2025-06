Tombole la jocuri de noroc care nu trebuie ratate

In aceasta industrie a jocurilor de noroc aflata intr-o continua crestere, operatorii din Romania apeleaza la diverse metode de marketing pentru a atrage si pentru a mentine jucatorii activi pe platformele online.

Printre cele mai populare metode de marketing se numara promotiile si tombolele. Acestea sunt organizate periodic de catre cazinouri si ofera premii in bani, bonusuri sau chiar obiecte de lux, ce pot include chiar si masini premium.

Tombola Million

Million organizeaza in acest an o tombola numita „Marea Tombola 2025”. Concursul a inceput pe data de 1 ianuarie 2025 si tine pana pe data de 31 decembrie 2025, timp in care poti acumula bilete pentru a participa.

Fondul de premiere este unul imens, de 10.000.000 de LEI. Premiile pe care le poti castiga la Tombola Million includ:

Locul 1 – 3.000.000 LEI Locul 2 – 2.500.000 LEI Locul 3 – 2.000.000 LEI

Aceasta tombola este impartita pe toate lunile anului. Fiecare luna are un fond de premiere de 300.000 de LEI, iar primii 3 clasati impart o buna parte din acest fond. Asadar, la tombola lunara poti castiga:

Locul 1 – 150.000 LEI Locul 2 – 75.000 LEI Locul 3 – 35.000 LEI

Sunt premiate primele 10 locuri in fiecare luna, iar pentru a obtine un bilet trebuie sa faci o depunere de minim 100 LEI. Fiecare bilet gratuit suplimentar poate fi incasat pentru inca 50 LEI depusi. De exemplu, pentru 150 LEI primesti 2 bilete, pentru 200 LEI primesti 3 bilete, pentru 250 LEI primesti 4 bilete si tot asa. Pentru a activa un bilet la tombola, trebuie sa ai cel putin 1000 LEI depusi in luna respectiva.

Premiile nu sunt acordate sub forma de bani cash, ci sub forma de Million bonus fara depunere cu conditie de rulaj atasata. Pentru a retrage premiile castigate, trebuie sa le rulezi de cel putin 15 ori in termen de 7 zile de la primire.

Tombola Las Vegas la Wonder Wheel

Las Vegas implineste in acest an 25 de ani, astfel ca a pregatit pentru jucatori o tombola incredibila cu premii de peste 6.500.000 de RON.

Extragerea finala are loc pe data de 25 iunie si aduce urmatoarele premii:

Ferrari California 15 premii CASH a cate 160.000 RON

Pentru a castiga tichete pentru tombola, trebuie sa intri in Wonder Wheel in fiecare zi si sa invarti roata norocului. Este complet gratuit si pe langa tichete la tombola, poti castiga si alte premii suplimentare ce includ bani bonus la casino, jackpot-uri in bani cash, pariuri gratuite, rotiri gratuite fara rulaj si multe altele:

5 rotiri gratuite pe o miza de 0.20 RON, fara conditii de rulaj

7 rotiri gratuite pe o miza de 0.20 RON, fara conditii de rulaj

21 rotiri gratuite pe o miza de 0.20 RON, fara conditii de rulaj

5 LEI Pariu Gratuit care poate fi pariat pe un bilet cu minim 2 evenimente

10 LEI Pariu Gratuit care poate fi pariat pe un bilet cu minim 2 evenimente

Bonus Casino in valoare de 5000 RON cu o conditie de rulaj de X20

Bonus Casino 20 LEI, 40 LEI sau 60 LEI cu o conditie de rulaj de X20

Pentru a participa la tombola Las Vegas, trebuie sa indeplinesti cateva conditii minime:

Trebuie sa ai cel putin 18 ani impliniti si domiciliul pe teritoriul Romaniei Sa fii eligibil pentru bonusuri si promotii – adica sa-ti fi dat acordul pentru a primi materiale publicitare si marketing Sa nui fi autoexclus Sa ai cel putin o depunere efectuata in perioada promotiei

Exista si 25 de premii garantate in valoare de 284.500 LEI. Aceste premii sunt acordate sub forma de bonus casino cu o conditie de rulaj minima de doar 1X.

Tombola Muzicala Bingo la Vlad Cazino

De pe data de 5 mai 2025 pana pe data de 1 iunie 2025, Vlad Cazino organizeaza o tombola ce ofera pana la 72.000 de RON.

Este foarte simplu sa participi si esti conditionat de un singur lucru: trebuie sa indeplinesti misiunile zilnice pe care le gasesti in camerele de bingo de 75 de bile sau 90 de bile. Daca faci acest lucru, primesti tichete la extrageri zilnice, saptamanale sau chiar tombola finala.

La tombola finala, premiul este pe masura: 12.000 de RON cash, fara conditii de rulaj!

Iata ce misiuni trebuie sa indeplinesti pentru a castiga tichete la tombola:

Extrageri zilnice – pentru a obtine un bilet, trebuie sa cumperi bilete bingo de cel putin 100 RON pe parcursul unei zile. Poti castiga pana la 10 bilete zilnic.

Extrageri saptamanale – primesti un bilet la extragerea saptamanala daca cumperi bilete in camerele de bingo in valoare de 200 RON. Poti obtine pana la 5 bilete zilnic.

Extragerea finala – daca ai cumparat bilete de cel putin 1000 RON pe perioada campaniei, primesti 1 bilet la extragerea finala. Poti primi un numar nelimitat de bilete pentru extragerea finala, atata timp cat indeplinesti conditia principala.

La extragerea finala, primele 6 locuri sunt rasplatite cu premii sub forma de bani cash, in timp ce locurile 7-25 sunt rasplatite cu vouchere la bingo. Voucherele au o conditie de rulaj minima, de doar 1X si pot fi folosite doar in camere de bingo de tip 75 Ball / 90 Ball.