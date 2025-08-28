Topul celor mai populare activități în rândul firmelor înregistrate în județul Bacău

Sunt aproape 44.600 de companii în funcțiune înregistrate în județul Bacău, conform unei analize din seria „Județul în date”, realizată cu ajutorul datelor Termene Pasp, dintre care aproape 15.750 de firme au depus deja bilanțul pentru anul 2024, scrie Termene.ro.

Mai departe, peste 13.100 de firme au avut o cifră de afaceri mai mare de 1 leu, ceea ce înseamnă că au înregistrate activitate pe anul trecut, dar luăm în calcul în această analiză și marile holdinguri, care nu raportează afaceri, dar înregistrează profit.

Astfel, cele peste 13.100 de entități luate în calcul au avut o cifră de afaceri cumulată de aproape 59,6 mld. lei în 2024, un profit net cumulat de aproape 6,9 mld. lei și peste 86.400 de angajați.

Dintre aceste peste 13.100 de firme, peste 11.800 sunt microîntreprinderi, aproape 970 sunt companii mici, peste 170 sunt companii mijlocii, iar 40 sunt considerate companii mari.

Cea mai populară activitate în rândul firmelor înregistrate în județul Bacău cu activitate în 2024 este comerțul cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun, cu aproape peste 1.040 de firme pe CAEN 4711.

Pe locul doi se situează transportul rutier de mărfuri cu 660 de firme care activează pe CAEN 4941, iar podiumul este completat de lucrările de construcții pentru clădiri rezidențiale și nerezidențiale, cu peste 630 de firme înregistrate pe CAEN 4120.

A patra cea mai populară activitate din județul Bacău este închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare, cu aproape 260 de firme pe CAEN 6820. Alte activități populare, cu sub 250 de firme pe fiecare sunt întreținerea și repararea autovehiculelor, activitățile de inginerie și consultanță tehnică, activitățile de asistență stomatologică, restaurantele, barurile și activitățile de asistență medicală.

Activitatea antreprenorială din județul Bacău se situează în proporție de două treimi la oraș, cu aproape 8.770 de firme înregistrate în mediul urban, în timp ce mediul rural găzduiește peste 4.330 de firme.

În ceea ce privește activitățile comerciale, descoperim la nivelul județului Bacău aproape 430 de firme cu activități de import și 195 de firme cu activități de export.