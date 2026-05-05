Trafic oprit pe DN 11, în zona Oituz, după un accident cu două persoane rănite

Traficul rutier este oprit temporar, marți, pe DN 11, pe tronsonul dintre Târgu Secuiesc și Onești, în afara localității Brețcu, spre Oituz, din cauza unui accident rutier.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, în coliziune au fost implicate un ansamblu auto și un autoturism. În urma impactului, două persoane au fost rănite și au nevoie de îngrijiri medicale.

Autoritățile intervin la fața locului pentru acordarea primului ajutor și pentru degajarea carosabilului.

Circulația urmează să fie reluată după ora 12:30, conform estimărilor polițiștilor.

