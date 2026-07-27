Tragedie în Bacău! Un copil de 5 ani a murit înecat în piscina unui restaurant din Răcăciuni

Un copil de doar 5 ani și-a pierdut viața după ce a fost găsit înecat într-o piscină din curtea unui restaurant din comuna Răcăciuni. Tragedia s-a petrecut duminică seară, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul.

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Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, în seara de 26 iulie, în jurul orei 20:30, copilul se afla împreună cu părinții la o petrecere organizată în incinta unui restaurant din comuna Răcăciuni.

La un moment dat, minorul a rămas în curte pentru a se juca. Când mama sa, o femeie în vârstă de 35 de ani, a ieșit afară, a constatat că băiatul nu mai era în locul în care îl lăsase. După câteva momente de căutări, femeia l-a observat plutind cu fața în jos în piscina restaurantului.

Tatăl copilului a sărit imediat în apă, l-a scos pe marginea piscinei și a solicitat ajutor medical prin apel la 112.

Echipajul de ambulanță sosit la fața locului a început de urgență manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale, copilul nu a mai putut fi salvat, fiind declarat decedat.

Polițiștii au deschis un dosar penal și desfășoară cercetări pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs această tragedie.Tragedie