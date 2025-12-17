Tragedie în Onești! Un bărbat a murit electrocutat în timp ce monta instalaţiile de Crăciun pentru şeful său

Un eveniment tragic a avut loc în municipiul Onești, în prag de sărbători. Un bărbat a murit electrocutat, iar un altul a ajuns la spital în timp ce montau instalaţiile de Crăciun pentru şeful său, potrivit observatornews.ro.

Foto arhivă

Doi angajaţi montau instalaţiile, când au atins cu scara un fir de tensiune medie. Impactul a fost devastator.

Au fost alertate imediat autoritățile, însă, din păcate, echipajele de intervenție sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru cel mai tânăr dintre bărbaţi, în vârstă de 40 de ani. Cel de-al doilea, în vârstă de 44 de ani, a ajuns la spital.

Poliţiştii şi inspectorii de la ITM fac cercetări pentru a vedea cum s-a produs incidentul şi dacă se respectau normele de protecţie a muncii.