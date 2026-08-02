Tragedie în zona Chimiei, din Bacău! Doi bărbați au murit, după ce au fost loviți de tren

Două persoane și-au pierdut viața în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce au fost lovite de un tren în municipiul Bacău, potrivit bacau.net.

Foto arhivă

Tragedia s-a produs în jurul orei 03:00, în apropierea străzii Chimiei. Din primele informații, victimele au fost surprinse de tren pe calea ferată și au decedat în urma impactului.

Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, cele două persoane erau cetățeni de origine nepaleză.

La fața locului au intervenit echipaje de urgență și polițiști, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru salvarea victimelor, decesul fiind constatat la locul tragediei.

Potrivit surselor Ziarului de Bacău, 25 de nepalezi traversau calea ferată, iar doi dintre aceștia au fost surprinși de o garnitură de tren privată.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul feroviar. Revenim cu detalii pe măsură ce autoritățile vor comunica informații oficiale.