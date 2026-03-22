Trei băcăuani condamnați pentru tentativă de omor, depistați pe Aeroportul „George Enescu”

Trei tineri din județul Bacău, urmăriți pentru executarea unor pedepse privative de libertate, au fost depistați de polițiștii de frontieră în Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacău, în seara de 21 martie.

Acțiunea a avut loc pe sensul de intrare în țară, la o cursă pe ruta Roma–Bacău. În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au identificat trei bărbați cu vârste cuprinse între 30 și 36 de ani, toți domiciliați în județul Bacău.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, aceștia figurau ca fiind căutați pentru a fi arestați în vederea predării sau extrădării, fiind condamnați pentru comiterea infracțiunii de tentativă de omor. Doi dintre bărbați aveau de executat pedepse de 3 ani și 10 luni de închisoare, în timp ce al treilea fusese condamnat la 4 ani și 6 luni.

După depistare, cei trei au fost preluați de polițiștii din cadrul Poliției Transporturi Aeriene Bacău, urmând a fi încarcerați în Penitenciarul Bacău pentru executarea pedepselor.