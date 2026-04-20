Trei persoane depistate cu substanțe suspecte la Târgu Ocna. Informația a fost furnizată de o polițistă implicată recent într-un caz controversat

Polițiștii băcăuani continuă acțiunile pentru creșterea gradului de siguranță publică în județ, iar o intervenție recentă din stațiunea Târgu Ocna scoate în evidență atât rezultatele operative, cât și un detaliu care atrage atenția în contextul unor controverse recente.

La data de 19 aprilie, o patrulă din cadrul Poliției Stațiunii Târgu Ocna, aflată în exercitarea atribuțiilor de serviciu pentru menținerea ordinii și siguranței publice, a observat pe o stradă din localitate trei persoane care, la vederea echipajului, au manifestat un comportament agitat.

Polițiștii au intervenit și au procedat la legitimarea acestora, ulterior fiind efectuat controlul corporal și verificarea bagajelor pe care le aveau asupra lor.

În urma controlului, într-o geantă aparținând uneia dintre persoane au fost descoperite aproximativ 200 de folii de aluminiu ce conțineau o substanță vegetală mărunțită, de culoare verde-oliv, susceptibilă a avea efecte psihoactive.

Substanțele au fost ridicate și urmează să fie înaintate către specialiștii din cadrul Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, în vederea efectuării analizelor de laborator.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Potrivit informațiilor suplimentare, intervenția nu a fost una întâmplătoare. O polițistă din cadrul aceleiași subunități de poliție ar fi deținut anterior date privind posibila implicare a persoanelor în activități ilegale și a transmis în mod operativ aceste informații colegilor aflați în serviciu, contribuind direct la depistarea acestora.

Aceeași polițistă este cea care a fost implicată recent într-un caz intens mediatizat, prezentat de Ziarul de Bacău, în care un șofer a fost sancționat pentru o presupusă trecere pe culoarea galbenă a semaforului. Ulterior, imaginile surprinse de o cameră de bord au indicat că acesta ar fi trecut pe verde, contrazicând varianta prezentată inițial de agentă.

Cazul a generat reacții în spațiul public, iar Inspectoratul de Poliție Județean Bacău a declanșat o anchetă internă pentru verificarea modului de intervenție.

În ciuda acestui context, polițista s-a implicat în continuare în activități operative, inclusiv în acțiunea recentă privind depistarea persoanelor suspectate de deținere de substanțe interzise.

Reprezentanții IPJ Bacău transmit că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul fiind menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, precum și protejarea comunității.