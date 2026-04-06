Ultima oră! Accident cu 4 victime în Sascut, între o ambulanță și un autoturism – UPDATE

Update: Potrivit IPJ Bacău, accidentul a fost provocat de o șoferiță de 68 de ani, din județul Vrancea, care nu s-ar fi asigurat suficient la schimbarea direcției de mers spre stânga, intrând în coliziune cu ambulanța care se deplasa în regim prioritar, având în funcțiune semnalele acustice și luminoase, și care se afla în timpul manevrei de depășire.

„Din impact, autovehiculul a fost proiectat într-un podeț. În urma accidentului rutier, a rezultat rănirea a 4 persoane din autovehicul, ce au fost transportate la spital. Conducătorii auto nu se aflau sub influența alcoolului. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă” – IPJ Bacău.

Știrea inițială: Un grav accident rutier s-a produs în această dimineață în localitatea Sascut, între o ambulanță și un autoturism.

Foto: colaj captură video

Potrivit InfoTrafic, în urma impactului au rezultat 4 victime, transportate la spital. Circulația rutieră se desfășoară pe un singur fir, alternativ, prin dirijarea polițiștilor.

Se estimează reluarea traficului în jurul orei 11:00.