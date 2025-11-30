ULTIMA ORĂ: Incendiu la biserica ortodoxă din Luncani! Pompierii intervin în aceste momente – UPDATE

Update: „În acest moment incendiul este localizat, se lucrează pentru lichidare.

La nivelul ISU Bacău s-a activat grupa operativă, nivel I”, transmite ISU Bacău.

Știrea inițială: Astăzi în jurul orei 13:47, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins turla bisericii ortodoxe din comuna Mărgineni, sat Luncani.

Foto arhivă

Intervin pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, autoscara, ambulanța SMURD și o autospecială de primă intervenție și comandă.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la acoperișul bisericii pe o suprafață de cca 300 mp.

Misiunea este în dinamică. Vom reveni!