ULTIMA ORĂ: Incendiu la biserica ortodoxă din Luncani! Pompierii intervin în aceste momente – UPDATE

Update: „În acest moment incendiul este localizat, se lucrează pentru lichidare.
La nivelul ISU Bacău s-a activat grupa operativă, nivel I”, transmite ISU Bacău.
Știrea inițială: Astăzi în jurul orei 13:47, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins turla bisericii ortodoxe din comuna Mărgineni, sat Luncani.
Intervin pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, autoscara, ambulanța SMURD și o autospecială de primă intervenție și comandă.
La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la acoperișul bisericii pe o suprafață de cca 300 mp.
Misiunea este în dinamică. Vom reveni!
Comentarii
Ciobi a zis
Hidranti ZERO,halal primari.
Ciobi a zis
Un hidrant in tot satul, iar pe hidrant o masina parcata. Felicitari primarului si primariei!