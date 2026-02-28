Ziarul de Bacău

ULTIMA ORĂ: Incendiu la Ferma Stâna Dacilor, din Slănic Moldova! Pompierii intervin în aceste momente – Update

Update: „Incendiul a fost lichidat, în urma acestuia fiind afectată o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați din acoperișul restaurantului.
În urma cercetărilor efectuate la fața locului, cauza probabilă a producerii incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit electric.
În aceste momente, pompierii lucrează la măsurile complementare”, transmite ISU Bacău.

Știrea inițială: Un incendiu puternic a izbucnit, în această după-amiază, la restaurantul din cadrul Fermei Stâna Dacilor din Slănic Moldova. Potrivit ISU Bacău, la locul solicitării s-au deplasat patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru intervenție și comandă, precum și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești.

În sprijin acționează și o autospecială de stingere din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Slănic-Moldova.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la nivelul acoperișului clădirii, pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați.

În aceste momente, incendiul este localizat, iar echipajele operative lucrează pentru lichidarea acestuia.
Misiunea este în dinamică.

