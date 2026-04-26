Ultima oră! Incendiu la o casă din Brusturoasa: intervin 6 autospeciale ale pompierilor. Traficul rutier pe DN 12A este blocat

În aceste momente, pompierii militari băcăuani intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din comuna Brusturoasa, sat Brusturoasa.

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 600-700 mp, fiind afectate locuința, un depozit de materiale și anexe gospodărești.

Pentru gestionarea operativă a situației, au fost mobilizate și intervin, în total 6 autospeciale de stingere, 2 autospeciale pentru intervenție și comandă (APIC) și o ambulanță SMURD.

În sprijin au fost alertate Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență Ghimeș și Lunca de Jos.

Incendiul a fost localizat, iar în aceste momente se acționează pentru lichidarea focarelor și înlăturarea efectelor negative.

Traficul rutier pe DN 12A este blocat. Misiunea este în dinamică.

Vom reveni!

