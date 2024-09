Motociclist accidentat la Lilieci de un șofer de 67 de ani, băut și cu permisul suspendat – UPDATE

UPDATE: Potrivit IPJ Bacău, din primele cercetări reiese că accidentul de la Lilieci, comuna Hemeiuș, a fost provocat de un șofer de 67 de ani, băut și cu permisul suspendat.

„Din primele cercetări a rezultat că, un bărbat de 67 de ani, din comuna Hemeiuș, ar fi plecat cu un autoturism din fața unui imobil din localitate, iar la pătrunderea pe strada Calea Moldovei, a intrat în coliziune cu un motociclu condus de un bărbat de 36 de ani, din municipiul Bacău. În urma evenimentului rutier, conducătorul motociclului a fost rănit, acesta fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale”, informează Poliția Bacău.

În urma testării cu aparatul etilometru, pentru conducătorul motociclului rezultatul a fost negativ, iar pentru conducătorul auto a rezultat o valoare de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior acestora fiindu-le recoltate mostre biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

„Totodată, din verificările efectuate în baza de date a reieșit faptul că, bărbatul de 67 de ani figurează cu dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat. Cercetările continuă in cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului și având dreptul de a conduce suspendat”, precizează IPJ Bacău.

Știrea inițială:

Un accident în care au fost implicate o motocicletă și un autoturism s-a produs sâmbătă după-amiază, la Lilieci.

Potrivit primelor relatări, la fața locului, s-au deplasat două ambulanțe și un echipaj de poliție. Încă nu se cunoaște starea motociclistului.

Vom reveni.