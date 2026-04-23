ULTIMA ORĂ: TIR în flăcări, pe E85, în comuna Faraoani. Incendiul a fost lichidat – Update

Update: „Incendiul este lichidat. A ars în totalitate cabina autotrenului și aproximativ 2 mp prelată remorcă. Cauza probabilă: scurtcircuit electric”, transmite ISU Bacău.

Știrea inițială: În aceste momente, pompierii militari intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autotren, în comuna Faraoani, pe E 85.

La fața locului acționează echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

Misiunea este în dinamică. Vom reveni!