ULTIMA ORĂ: Trei case din comuna Helegiu, cuprinse de flăcări! Pompierii intervin în aceste momente – UPDATE/FOTO

Update: ISU Bacău transmite că incendiul a fost lichidat. Se lucrează pentru măsuri complementare și pentru stabilirea cauzei probabile de producere a incendiului.

Știrea inițială: Un puternic incendiu a izbucnit, astăzi, în comuna Helegiu, sat Drăgugești, care se manifestă la trei case de locuit și anexe gospodărești, pe o suprafață de aproximativ 400 mp, fiind înregistrate degajări mari de fum.

Din cauza vântului puternic, există risc de propagare la vecinătăți, forțele acționând în continuare pentru lichidarea tuturor focarelor.

Pentru gestionarea situației acționează 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială primă-intervenție și comandă din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești, o autospecială de stingere din cadrul Gărzii de Intervenție Comănești și o autospecială de stingere din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, precum și o ambulanță din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Bacău.

La locul intervenției s-a deplasat și grupa operativă a inspectoratului. A fost anunțat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.

Misiunea este în dinamică. Vom reveni!