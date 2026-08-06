UMB o ia pe urmele DEDEMAN! Familia Umbrărescu pregătește un holding care să reunească firmele „imperiului” din construcții

Familia Umbrărescu începe reorganizarea celui mai mare grup românesc din construcțiile de infrastructură după modelul folosit de frații Pavăl pentru Dedeman. O societate nouă, UMB Holding SRL, a intrat în acționariatul principalelor trei companii ale grupului: Spedition UMB, Tehnostrade și SA&PE Construct.

Potrivit Ziarului Financiar, UMB Holding a preluat câte 10% din capitalul social al fiecăreia dintre cele trei firme. Deciziile au fost adoptate în aceeași zi, pe 18 decembrie 2025, însă au fost publicate abia recent în Monitorul Oficial.

Tranzacțiile au fost realizate la valoarea nominală a părților sociale, ceea ce indică o reorganizare în interiorul familiei Umbrărescu și nu intrarea unui investitor din afara grupului.

La Tehnostrade, Mirela Umbrărescu a cedat către UMB Holding 10% din companie pentru 55.856 de lei, iar la Spedition UMB a transferat aceeași participație pentru 15.250 de lei. În cazul SA&PE Construct, Alexandru-Teodor și Petru-Răzvan Umbrărescu au cedat fiecare câte o parte socială, holdingul ajungând astfel la o participație de 10%.

După aceste operațiuni, Mirela Umbrărescu deține câte 79% din Tehnostrade și Spedition UMB, Alexandru-Teodor și Petru-Răzvan Umbrărescu păstrează câte 5%, iar Dorinel Umbrărescu rămâne cu 1%. Restul de 10% aparține noului holding.

La SA&PE Construct, cei doi fii ai constructorului băcăuan rămân cu câte 45%, iar UMB Holding deține 10%.

Mutarea pare să reprezinte primul pas către așezarea principalelor afaceri ale familiei sub umbrela unei singure structuri. Un model asemănător a fost adoptat în 2018 de frații Dragoș și Adrian Pavăl, care au înființat Pavăl Holding pentru a grupa și administra mai eficient afacerile și investițiile dezvoltate în jurul Dedeman.

Conform Listafirme.ro, Spedition UMB, Tehnostrade și SA&PE Construct au încheiat anul trecut cu afaceri cumulate de aproximativ 16 miliarde de lei, față de 14,3 miliarde de lei în 2024. Spedition UMB a raportat o cifră de afaceri de 6,1 miliarde de lei și un profit net de 316 milioane de lei, SA&PE Construct a ajuns la afaceri de 5 miliarde de lei și un profit de 300 de milioane de lei, iar Tehnostrade a avut afaceri de aproximativ 4,9 miliarde de lei și un profit net de 506 milioane de lei.

Cele trei firme ale familiei Umbrărescu se află printre cele mai mari companii din România și execută o parte importantă dintre proiectele majore de infrastructură, inclusiv mai multe tronsoane ale Autostrăzii Moldovei A7.