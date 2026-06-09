Umbrărescu asfaltează ultimii km din lotul 2 al secţiunii Focşani-Bacău de pe Autostrada A7 Moldova

Peste 40 de muncitori şi aproximativ 20 de utilaje lucrează, pe Autostrada Moldovei, la aşternerea stratului asfaltic de legătură pe sectorul Sascut-Bereşti (judeţul Bacău), a anunţat, luni, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, potrivit Agerpres.
„Continuă aşternerea asfaltului pe ultimii km ai lotului 2 al secţiunii dintre Focşani şi Bacău a A7 (Autostrada Moldovei)! Peste 40 de muncitori şi aproximativ 20 de utilaje lucrează acum la aşternerea stratului asfaltic de legătură pe sectorul Sascut-Bereşti (judeţul Bacău)”, a scris Pistol pe Facebook.
Potrivit acestuia, în total, pe toţi cei 21,78 km ai lotului 2 al secţiunii Focşani-Bacău, care nu sunt încă deschişi circulaţiei (sectorul dintre Adjud şi Răcăciuni), constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat cu peste 350 de oameni şi mai mult de o sută de utilaje.
Comentarii
Johndoe a zis
Acum câteva săptămâni se anunța că e gata…dar că nu se poate da drumul…acum se așterne asfalt… Interesant…