Umbrărescu intră în cursa pentru continuarea Autostrăzii Moldovei A7 de la Pașcani la Siret

Constructorul Dorinel Umbrărescu va participa la licitațiile pentru continuarea Autostrăzii Moldovei A7 de la Pașcani la Suceava și Siret, dar și la alte proiecte din regiunea Moldovei, a anunțat Irinel Bucur, președintele asociației „Hai că se poate”, potrivit Economedia.ro.

Vineri, 17 mai, s-a desfășurat ședința de progres a CNIAR (Compania de Drumuri), iar premierul Ciolacu și mai mulți membri ai Guvernului au fost la Iași și au făcut o vizită de lucru pe primul șantier de autostradă din județul Iași.

Totodată, directorul DRDP Iași (și consilier municipal PSD) Ovidiu Laicu, a făcut un anunț, oarecum suprinzător privind stadiul lotului 3 al secțiunii Bacău-Pașcani, avansând un procent de execuție de 24%, în avans față de graficul estimat de 19%.

În cadrul podcastului Asociației, Irinel Bucur a vorbit despre intenția lui Umbrărescu (n.r deocamdată nedeclarată și public) de a continua Autostrada Moldovei, constructorul român având deja în lucru 10 loturi cu o lungime totală de 250 km: „Pentru Autostrada Moldovei, A7 Ploiești-Pașcani, CNAIR nu a mai actualizat datele de la finalul lunii martie (harta CESTRIN) și nu putem prezenta un progres actualizat. Cert este că, toți constructorii își mențin termenele programate pentru acest an, ba mai mult, UMB va da două loturi în plus între Buzău și Focșani (loturile 2 și 3 de 67 km) și încearcă încă o bucată din loturile dintre Focșani și Bacău (zona Adjud). Mobilizarea a crescut și la nord de Focșani până la Pașcani. Vineri am avut discuții și cu UMB și da, vor participa și la următoarele licitații privind construirea infrastructurii în Moldova având peste 6500 de angajați care au nevoie de continuitatea lucrărilor”, a precizat Irinel Bucur.

De obicei strategia constructorilor nu se anunță public, ci doar poate fi intuită și în funcție de șantierele în lucru și sincronizarea cu alte licitații (pentru avantaj logistic, relocări, materiale, fabrică de grinzi etc).

