Umbrărescu se bate cu oligarhul ucrainean Ahmetov pentru preluarea combinatului Liberty Galați

Constructorul băcăuan Dorinel Umbrărescu se luptă cu cel mai bogat ucrainean, Rinat Ahmetov, proprietarul gigantului Metinvest (grup de companii metalurgice şi miniere), pentru preluarea integrală a Liberty Galați, notează economedia.ro.

Cei doi sunt singurii care doresc preluarea integrală a combinatului siderurgic. Ambii investitori au în prezent mobilizată o echipă de specialiști la combinatul siderurgic, în perioada de due dilligence – Metinvest are 18 directori, iar Umbărescu 5 directori, conform surselor.

Încă două companii mai sunt interesate de Liberty Galați, însă acestea nu doresc preluarea integrală a combinatului, ci doar operarea de contracte de tolling. Este vorba despre un consorțiu european condus de compania Steel Mont și de către o companie turcă.

Statul român ar prefera însă o soluție de preluare integrală, care să rezolve și problema sumelor pe care ANAF și EximBank le au de recuperat de la Liberty Galați, conform informațiilor Economedia.

Situația Liberty Galați va fi discutată joi, 16 octombrie, într-o nouă ședință a comitetului interministerial.

Citește articolul integral pe economedia.ro.